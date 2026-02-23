Saadet Partisi’nin Geleneksel İstanbul İftarı, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın ev sahipliğinde Yenikapı’daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Çok sayıda siyasi parti liderinin yer aldığı iftarda bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

MESAFELİYİZ

“Filistin’e, Gazze’ye bakınca, ‘Orayı beğendim, orada Filistinlilerin işi yok, onları etraftaki Müslüman ülkelere yollayacağız, oraya oteller, casinolar yapacağız, orayı istiyorum’ diyen Trump’ın adına Barış Kurulu dediği bir kurulla sanki Filistin’e barış getirecekmiş gibi attığı adıma mesafeli ve endişeyle yaklaşmıştık.

SAMİMİ BEKLENTİ

O kurula davet edilen çok sayıda ülkenin, kurula katılmaması, ‘Filistin’in kararını Filistinliler verir’ demesi kıymetliydi. Türkiye Cumhuriyeti’nin adında ‘barış’ olduğu için katılacağını beyan ettiği bu kurula, toplantısından iki gün önce İsrail’in de dahil edilmesinden sonra hiçbir Müslüman ülkenin Filistin’in bulunmadığı, İsrail’in bulunduğu bu Barış Kurulu’nda yer almaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki samimi beklentimizi bu mübarek ramazan akşamında bir kez daha ifade ediyorum.”

‘Adalet ve paylaşıma özlemin sembolü’

İktidara yakın TGRT’de konuşan Murat, Saadet Partisi’nin düzenlediği iftar programını İBB’nin finanse ettiğini ve bunun da Saadet Partisi tabanını rahatsız ettiğini öne sürdü. İftar programının adının “Adalet Sofraları” olmasını Ekrem İmamoğlu’na destek olarak algılayan Murat, “İBB’ye yakın bir yerde yapılıyor bu iftar. Eğer İBB finanse ettiyse parti tabanında rahatsızlık yaratır. Çünkü Saadet Partisi tabanının İmamoğlu’nu katı bir şekilde destekleme tutumu yok” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, “Bu sofralar, Türkiye’nin dört bir yanında adalete ve paylaşıma duyulan özlemin sembolüdür. İftiralar ve asılsız iddialar, haklı mücadelemizi ve kardeşlik iklimimizi gölgeleyemez” diyerek tüm masrafları teşkilatın karşıladığını söyledi.

Herkes için adalet ve onurlu bir yaşam

SP lideri Mahmut Arıkan da programda yaptığı konuşmada, “Saadet Partisi olarak kutuplaşmayı ve kavgayı büyütmek için değil, kucaklaşmak için kalpten kalbe, gönülden gönüle yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Ayrıştırmayı derinleştirmek için değil, hak ve adalet temelinde bir arada yaşamanın zeminini oluşturmak istiyoruz. Bu sebeple işe adaletle başladık. Bu sofralarımıza adalet adını verdik. Biz inanıyoruz ki herkes için adalet ve herkes için onurlu bir yaşam mümkündür” dedi.