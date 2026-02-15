Küresel çapta etkisini hissettiren iflas dalgası, bu kez İngiltere’nin konaklama sektöründeki en köklü adreslerinden birini vurdu. Nottinghamshire bölgesinin simge yapılarından biri olarak kabul edilen 4 yıldızlı Nottingham Belfry Hotel & Spa, içine düştüğü finansal dar boğazı aşamayarak resmen iflas etti. Ocak ayı başında idari yönetime devredilen dev tesis, 10 Şubat 2026 itibarıyla kapılarını kapatarak tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

BİR GÜNDE 121 KİŞİ İŞSİZ KALDI

Şehrin en prestijli otellerinden biri olan işletmede yaşanan bu ani kapanış, büyük bir istihdam krizini de beraberinde getirdi. Companies House kayıtlarına göre otel bünyesinde görev yapan yaklaşık 121 personelin işine aynı gün içerisinde son verildi. 120’den fazla odası, lüks spa merkezi ve geniş organizasyon kapasitesiyle bilinen otelin çalışanları, kararın tebliğ edilmesiyle birlikte büyük bir şok yaşadı. Bir dönem bölgenin turizm lokomotifi olan tesisin sessizliğe bürünmesi, yerel halk ve sektör temsilcileri arasında da üzüntüyle karşılandı.

ALICI BULUNAMAYINCA KAPILAR KAPANDI

İdari yönetimi devralan FRP yetkilileri, müşterilere ve paydaşlara gönderdikleri bilgilendirme mesajında kararın zorunluluğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, otelin ayakta kalması için yaklaşık bir ay boyunca yoğun bir satış süreci yürütüldüğü ancak beklenen ilginin oluşmaması nedeniyle alıcı bulunamadığı ifade edildi. Müşterilere gönderilen e-postalarda, bu kararın alınmasının hiç kolay olmadığı ve hem personel hem de sadık müşteriler için durumun oldukça üzücü olduğu vurgulandı.

SEKTÖRDEKİ KRİZİN YENİ KURBANI

2025-2026 döneminde dünya genelinde hız kazanan iflas ve konkordato haberleri, hizmet sektörünün geleceğine dair endişeleri artırıyor. İngiltere’de daha önce ayakkabı perakendecisi Pavers gibi dev markaların mağaza kapatma süreçleriyle sarsılan piyasalar, Nottingham Belfry’nin gidişiyle konaklama sektöründeki kırılganlığa bir kez daha şahitlik etti. İnternet dünyasında "muhteşem hizmet" ve "yardımsever personel" yorumlarıyla tam not alan bu dev tesisin iflası, lüks otelciliğin dahi ekonomik türbülanstan kaçamadığını gözler önüne serdi.