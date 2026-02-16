Bir sosyal medya kullanıcısının tatil için gittiği otelde çektiği görüntüler, "kişisel mahremiyet" ve "konaklama güvenliği" konularında büyük bir skandalı gözler önüne serdi. Tesadüf eseri televizyonun arkasına bakan adam, profesyonelce yerleştirilmiş bir düzenekle karşılaştı.

KENDİ GÖRÜNTÜSÜNÜ EKRANA KOYDU

Otel odasındaki televizyonun arkasına entegre edilmiş gizli kamerayı fark eden genç adam, sistemi incelediğinde hayatının şokunu yaşadı. Kameranın doğrudan televizyonun ana sistemine bağlı olduğunu ve içerideki görüntüyü anlık olarak ekrana yansıtabildiğini keşfetti.

Yaşadığı o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden yolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Beni televizyona bağlamışlar, ana ekrandan görüntümü veriyorlar. Şu an yönetimle konuşacağım, bu kabul edilemez bir durum."

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine binlerce kullanıcı benzer deneyimlerini paylaşırken, otellerde mahremiyetin nasıl korunacağına dair tartışmalar başladı. Uzmanlar, odaya girildiğinde duman dedektörleri, prizler, aynalar ve elektronik cihazların mutlaka kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Olayın hangi şehirde veya hangi otel zincirinde yaşandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcısının otel yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Hukukçular, bu tür vakaların "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçuna girdiğini ve ağır cezai yaptırımları olduğunu hatırlatıyor.