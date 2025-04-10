ABD'de Chicago'ya yaklaşık bir saat mesafedeki Elgin kentinde bulunan Woodspring Suites adlı otelde üç yaşındaki kızıyla birlikte konaklayan Henderson, lavabo altına saklanmış çubuk adam çizimlerinin bir baba ile çocuk arasında şiddeti anlatmaya çalıştığını fark ettiğini söyledi.

Bazı çizimlerin üzerine "Baba" yazılmış birinde ise küçük bir çocuk figürü yer alıyordu. Ahşaba kazınmış şekilde "Yardım edin" gibi ifadeler dikkat çekti. 22 yaşındaki Henderson videoda, "Burada babasıyla birlikte kalan kişinin kim olduğunu bulmamız gerekiyor" diyerek durumu polise bildirdiğini aktardı. Video, 4 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

FBI'A BAŞVURDU, OTELDEN ATILDI

DailyMail.com'a konuşan Henderson, olay gecesi otel resepsiyonuna gittiğini ancak personelin durumu pek ciddiye almadığını söyledi. Birkaç gün sonra Elgin Polis Departmanından iki memur odaya gelerek inceleme yaptı. Ancak polisler, çizimleri gördüklerinde bunların kendilerine 'sıradan' geldiğini söyledi.

Bu süreçte olayı FBI'a da bildirdiğini ancak henüz bir geri dönüş alamadığını belirten Henderson, lavabonun bulunduğu koridorda güvenlik kamerası olduğunu belirterek görüntülerin izlenip izlenmediğini bilmediğini söyledi.

TikTok'ta videosunu paylaşmasının ardından otel yönetimi, otel personelini videoya aldığı ve otelle ilgili bilgi paylaştığı gerekçesiyle kadının otelden çıkmasını istedi.

Henderson, bunun üzerine çektiği son videoda daha yüksek maliyetli bir otele taşınmak zorunda kaldığını söyledi...