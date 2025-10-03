İngiltere'nin Blackpool kentinde tatile çıkan bir aile, kaldıkları otelde hayatlarının sürprizi ile karşılaştı.



Uzun saatler seyahat ettikten sonra bir otelde konaklayan aileyi, yerleştikleri otel odasında hiç beklemedikleri bir manzara karşıladı.



PENCERE STADYUMA AÇILDI



Çocukların karanlık odanın penceresini kaldırmasıyla birlikte otelin bir stadyuma açıldığı görülürken, söz konusu stadyumda bir maç oynanıyor olması ailenin daha büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

İngiltere'de özellikle 'semt takımı' olarak adlandırılan birçok kulübün yerleşim yerleriyle iç içe geçmiş stadyumlara sahip olduğu öğrenilirken, milyonlarca etkileşim toplayan görüntüler futbol severleri kıskandırdı.



Paylaşılan videoya çok sayıda kullanıcı "Çocukların yerinde olmak isterdim", "Burada ne güzel maç izlenir" yorumları yaptı.