İngiltere’den Muğla Dalaman’a düzenlenecek uçak seferleri iptal edilmeye başlıyor. Bunun nedeni ise ‘Konutların turizm amaçlı kiralanması’ konusundaki 7464 sayılı kanun. Turizm amaçlı kiralamalarda kat maliklerinin oy birliği ile izni gerekiyor, bu sağlanamayınca konut sayısı azalıyor ve turist de kiralama yapamıyor.

YASAYI KİM İSTEDİ?

Ev kiralamayı tercih eden turiste yasadaki ‘Oy birliği’ şartı engel oluyor. Valiliklerden izin belgesi alınması gerekiyor. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Kiralanan konutlar birçok aile için gelir kapısı. Ancak bürokrasi turistleri boğuyor. Yasayı otel sahipleri mi, Turizm Bakanı mı istedi?”

Yasanın TBMM’deki görüşmelerine Kültür Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan katılmış, “Oy birliği’’ şartının diğer konut sahiplerinin hakkını korumaya yönelik olduğunu belirtmişti. CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise “Oy birliği şartı turisti yöredeki kiralık emlak sektörünü bitirir, kiralama çok zorlaşır’’ uyarısında bulunmuştu.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Savaş başlamadan Körfez turisti eridi

Yıla 3’üncü kez rekor hedefi ile başlayan ancak ABD-İran savaşı ile gözlerin çevrildiği turizmde savaş öncesi dönemi düşüşle kapattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı şubat ayı verilerine göre, turist sayısı yüzde 2’lik erime ile 2.1 milyon oldu.

Ocak ayında yüzde 3.4’lük artış yaşanan turist sayısı 2025 şubatta da yüzde 5.3’lük düşüş kaydetmiş, turizm sektörü ancak ağustos itibarıyla artışa geçebilmişti. Gelen turistlerde 430 bin 369 kişi ile İran ilk sırada yer alırken, 392 bin ile Rusya ikinci 337 bin ile Almanya 3’üncü sırada yer aldı.

Ocak şubat dönemini kapsayan verilerde ise Katar’da yüzde 32, Kuveyt’te yüzde 32.21Birleşik Arap emirliklerinde yüzde 19.21’lik düşüş kaydedildi. Bu yılın hede pazarı olan Çin’de ise yüzde 52’lik artış kaydedildi.