Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı iş insanlarından Türkiye’ye yatırım yapma vaadi ile 197 milyon euro para aldıkları iddiasıyla tutuklanan Çeçen asıllı Rus iş insanı İsmail Lepiev'e ait şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Türkiye'nin en değerli otellerinden birine sahip olan Prince Group bünyesinde yer alan ve Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 'Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' TMSF tarafından ihaleye çıkarıldı.

LÜKS OTELLER PEŞ PEŞE SATIŞTA

Tekirova Turizm Yatırımları AŞ’ye ait varlıklardan oluşturulan, Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 5,95 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. Bu varlık için ihale tarihi 18 Şubat olarak belirlendi.

Ayrıca İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de TMSF tarafından satışa sunuluyor. TMSF’nin kayyum olarak atandığı Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ’ye ait varlıklardan oluşturulan otel, 4,6 milyar TL muhammen bedel üzerinden 11 Şubat’ta ihaleye çıkacak.