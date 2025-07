Türkiye bir yandan 6 ilde devam eden orman yangınlarına ağlarken bir yandan da hayatını kaybeden 5'i AKUT mensubu 5'i orman işçisi 10 yangın şehidine ağlıyor.

Dün akşam saatlerinde, Eskişehir'de iki gündür devam eden orman yangınında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

10 ORMAN İŞÇİSİ ÖLDÜ, 14 YARALI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Eskişehir’de başlayan yangında 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi yangının içerisinde kaldı. Yaralılardan 14’ü tedavi altına alınırken, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

10 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 işçinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARTALKAYA'DA 78 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangının hemen ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınmış ve 28 şüpheli tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz hafta 10 gün süren ilk duruşmada mahkeme heyeti, otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, tutuklu sanıklardan mutfak çalışanı Faysal Yaver'in ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Sonraki duruşma ise 22 Eylül tarihine ertelendi.

Yangın kamuoyunda geniş tepkilere neden olurken Kültür ve Turizm Bakanlığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni isteğini tüm müştekiler açısından reddetti. 18 Temmuz'da ise 3 kontrolör bürokrat için soruşturma izni verildi.

Yangının ardından yangın merdiveni, otopark ve mutfakla ilgili onlarca ihmal olduğu ortaya çıkmıştı.

Yangın söndürme alarm sistemlerinin çalışmadığı, yeteri kadar yangın söndürme tüpü olmadığı, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıkların oteldeki vatandaşları uyandırmadığı tespit edilmişti.

12 ASKER ŞEHİT OLDU

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde ise 6 Temmuz tarihinde yapılan arama-tarama çalışmaları sırasında metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından 19 askerin gaz maskesi kullanmadan mağaraya aynı anda girmesi ve gaz maskesi kullanılmaması, 'ihmal' sorularını beraberinde getirdi.

"YENİ TÜRKİYE DİYE ÖVÜNDÜKLER BU"

Eskişehir'deki yangın faciasının ardından Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'de yaşanan ihmal kaynaklı can kayıplarına sosyal medya hesabından isyan etti.

Özdil paylaşımında, "İnsanlarımız otelde yanarak can veriyor, askerlerimiz mağarada boğularak can veriyor, işçilerimiz ormanda yanarak can veriyor, “yeni Türkiye” diye övündükleri bu" dedi.