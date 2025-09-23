Arche Otelleri'nde konaklayan ve hamile kaldığını belgeleyen çiftlere, doğan çocuk için ücretsiz vaftiz töreni organize edilecek. Böylece Wladyslaw Grochowski ve eşi Lena, ülkenin düşük doğum oranlarına karşı kendi sektörlerinden katkı sunmayı amaçlıyor.

ÇALIŞANLARA VE MÜŞTERİLERE NAKİT ÖDÜL

Kampanya yalnızca otel misafirleriyle sınırlı değil. Şirket çalışanları ve Grochowski'nin inşaat firmalarından ev satın alan müşteriler de doğum sonrası teşvikten yararlanabilecek. Buna göre beş yıl içinde dünyaya gelen her çocuk için 10 bin zloti (yaklaşık 115 bin TL) nakit ödül verilecek.

"EN AZ GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ"

Programı duyuran Grochowski, Polonya'nın hızla azalan nüfusuna dikkat çekti. "2026'da Polonya, savunmaya GSYH'sinin neredeyse yüzde 5'ini ayıracak. Ama demografi bizi yok ederse tüm bu savunmanın ne anlamı kalır?" sözleriyle mesaj verdi.

2100'DE NÜFUS YARI YARIYA AZALABİLİR

Grochowski çifti daha önce Ukraynalı mülteciler için kurdukları yardım vakfıyla Birleşmiş Milletler'in Nansen Ödülü'ne layık görülmüştü.

Öte yandan yaklaşık 37.5 milyon nüfusa sahip Polonya, son 12 yıldır sürekli azalma eğiliminde. Uzmanlara göre mevcut gidişat sürerse ülke nüfusu 2100 yılına kadar yarıya inebilir.