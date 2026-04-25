Havacılık, otomotiv ve enerji sektörlerinde "yıkım" devri kapanıyor. Amerikalı mühendislerden oluşan bir ekip, iç katman ayrılması (delaminasyon) sorununu kökten çözen, "kendini onaran" yeni bir kompozit malzeme geliştirmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Dergisi'nde (PNAS) yayınlanan araştırma, kritik bileşenlerin ömrünü bir yüzyıldan fazla uzatabileceğini gösteriyor.

Hafif kompozit malzemelerin en büyük düşmanı olan "iç katman ayrılması" artık tarih oluyor. Mühendisler, EMAA adı verilen termoplastik bir polimerden, 3D yazıcıyla özel bir "tampon katman" üretti.

4 kat daha güçlü: Bu katman, malzemenin daha en baştan ayrılmaya karşı direncini saniyeler içinde 2 ila 4 kat artırıyor.

Entegre tamir sistemi: Malzemenin içine yerleştirilen bu sistem, bir 'bağışıklık sistemi' gibi çalışarak hasarı içeriden durduruyor.

Çatlakları saniyeler içinde kapatıyor

Malzemenin en şoke edici özelliği ise hasar anında devreye giren "elektrik akımı" teknolojisi.

Malzemenin içine yerleştirilen ultra ince ısıtma elemanları, elektrik akımıyla polimeri eritiyor.

Eriyen polimer, saniyeler içinde çatlaklara akıyor ve soğuduğunda malzeme yapısal bütünlüğünü 1000 defaya kadar geri kazanıyor.

Yüz yıllık 'ömür' müjdesi

Laboratuvar testleri, bu malzemenin 40 gün içinde tam 1.000 arıza ve onarım döngüsüne bana mısın demediğini kanıtladı.

Araştırmacılar, bu teknolojiyle üretilen parçaların düzenli onarımlarla bir yüzyıldan fazla dayanabileceğini tahmin ediyor. Rüzgar türbini kanatlarından uçak gövdelerine kadar her yerde atıklar minimize edilecek, bakım maliyetleri saniyeler içinde tarihe karışacak.