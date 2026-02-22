Olay, dün saat 13.00 sıralarında Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü. eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülten Ürkmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şüpheli S.Ü. ise olay yerinden uzaklaşarak ilk önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanmaya çalıştı. Polis ekiplerinjin evde olduğunu tespit etmesi üzerine S.Ü. uzun süre direndi. S.Ü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir süre sonra gözaltına alındı.

'BUGÜN DE KIZ KARDEŞİM ÖLDÜ'

Ölen Gülten Ürkmez'in kardeşi Olcay İnce, "Sadece durakta kafasına silah dayayıp vuruyor. 1999'dan bu yana evlilerdi hep huzursuzluk hep bir kavga vardı. Çocuklarından biri 23 yaşında öldü moto kazasında. Kafaya bir darbe almış. Bugün de kız kardeşim öldü. Tehdit edilmiş çocuğuna mı tehdit vardı eşine mi vardı bilemiyorum. Kız kardeşime böyle giderse ayrılalım demiş ayrılık mıydı sebep bilmiyorum.Bir kadın kafasına durakta silah dayayıp da vurulmaz. O sırada durakta kimse yokmuş .Kız kardeşim dişçiye gidiyormuş otobüs beklerken geliyor kafasından vuruyor " dedi.

ÇATALCA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Çatalca'ya götürülen Ürkmez'in cenazesinin ikindi vakti Binkılıç'ta toprağa verileceği öğirenildi.