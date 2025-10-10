Durumu vakit kaybetmeden amirlerine bildiren duyarlı şoför, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleriyle birlikte paranın sahibine ulaşılması için harekete geçti. Yapılan incelemede paranın otobüs yolcularından Mehmet K.’ye ait olduğu belirlendi. Mehmet K., durağa gelerek kaybettiği parasını eksiksiz şekilde teslim aldı.

“Bugüne kadar haram yemedim”

Parayı sahibine ulaştırmanın huzurunu yaşadığını söyleyen otobüs şoförü Ümit Tosun, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Şükürler olsun bugüne kadar haram yemedim. Üç evladım var, onlara da haram yedirmedim. İnsanlık görevimi yerine getirdim, çok gururluyum ve mutluyum.”

Hatay’da örnek bir vicdan dersi

Tosun’un bu davranışı, sosyal medyada kısa sürede büyük takdir topladı. Hataylılar, “İyiliğin ve dürüstlüğün hâlâ yaşadığını gösterdi” yorumlarıyla duyarlı şoföre teşekkür etti.