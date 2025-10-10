İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Yenidoğan-Kozyatağı Metro seferini yapan İETT şoförüyle bir vatandaş arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre; İETT şoförü önüne geçen otomobil sürücüsüne sinirlenerek arkadan çarptı.

X'te Asayiş Berkemal'de yer alan videoda iddiaya göre; tutanak tutmak isteyen sürücüye sinirlenen şoförün el hareketi çekerek “çek çek bunu da çek” diyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

İETT söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, araç şoförünün işten el çektirildiğini ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"9 Ekim 2025 tarihinde Ataşehir İlçesi’nde bir İETT şoförünün trafikte başka bir araç ile tartışma yaşadığı ve uygun olmayan davranışta bulunduğu tespit edilmiştir.

Kurumumuzca; söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup, hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

İETT olarak, yolcularımıza daha kaliteli ve daha hızlı toplu ulaşım hizmeti sunmak için her seferinde daha iyiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz."