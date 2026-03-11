Birleşik Krallık’ta gerçekleşen sıradan bir otobüs yolculuğunda dünya nümismatik tarihine geçecek nadir bir olayla karlaşıldı. Bir yolcunun otobüs ücretini ödemek için şoföre uzattığı madeni paralar arasından, Sakson dönemine ait bin yıllık bir gümüş sikke çıktı.

PARANIN GÜMÜŞ PENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay, otobüs şoförünün kendisine verilen bozuk paralar arasında form ve doku bakımından farklılık gösteren bir parçayı fark etmesiyle başladı. Şoförün durumu yetkililere bildirmesinin ardından yapılan uzman incelemeleri, paranın modern bir madeni para değil, Kral II. Ethelred (MS 978–1016) dönemine ait bir gümüş peni olduğunu tescilledi.

STRATEJİK BİR PARÇA

Uzmanlar, söz konusu sikkenin İngiltere tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan Viking istilaları sırasında darp edildiğini belirtiyor. Kral II. Ethelred döneminde bu gümüş peniler, Viking saldırılarını durdurmak amacıyla ödenen ve "Danegeld" (Viking Vergisi) olarak bilinen haraç sisteminin temel birimini oluşturuyordu.

YANLIŞLIKLA DOLAŞIMA GİRDİĞİ SÖYLENDİ

Tarihi eserin bir toplu taşıma aracında ödeme aracı olarak kullanılması, koleksiyoncular ve tarihçiler arasında şaşkınlık yarattı. İncelemeyi yapan nümismatlar, sikkenin bir aile mirasından kalmış olabileceğini veya gerçek değeri bilinmeden modern 5 ya da 10 pence'lik madeni paralarla karıştırılarak yanlışlıkla harcandığını öngörüyor.