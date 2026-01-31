Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Kırsal Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı mevkisinde gerçekleşti.

Seyir halindeki otobüste aniden fenalaşan Veysi Y.’nin titreyerek koltuktan yere yığıldığını gören diğer yolcular büyük panik yaşadı. Yolcuların ilk müdahaleyi yapmaya çalıştığı sırada, durumu fark eden otobüs şoförü aracı güvenli bir noktaya çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Veysi Y.’ye otobüs içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adamın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; Veysi Y.'nin oturduğu yerde aniden sarsılmaya başladığı, dengesini kaybederek sert bir şekilde koridora düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım etmek için koltuklarından fırladığı anlar net bir şekilde görüldü.