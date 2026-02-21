Otobüste bulunan bir yolcu, köpeğiyle araca binen diğer kadına rahatsızlığını dile getirerek, "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum" dedi. Köpek sahibi kadın ise rahat bir tavırla yolcuya "İnebilirsin hayatım" yanıtını verdi.
"POLİS BENİM EMRİM ALTINDA, BEN SAVCIYIM"
İkili arasındaki sözlü atışmanın hararetlenmesi üzerine, durumdan şikayetçi olan yolcu çevredekilerden "Polis çağırın" diyerek kolluk kuvvetlerinden yardım talep etti. Bunun üzerine köpeğiyle seyahat eden ve savcı öne süren kadının verdiği yanıt dikkat çekti.
Kendisini savcı olarak tanıtan kadın, yolcuya hitaben, "Polis benim emrim altımda, ben savcıyım. Sen Türkiye'de barın bakalım..." ifadelerini kullandı. Taraflar arasında geçen diyalog kısa sürede tepki çeti.