Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde meydana geldi. Dtobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darbetmeye başladı. Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı. Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, “Komutanımı çağırın” diyerek bağırdı. Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.