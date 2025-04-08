TikTok'ta 'tuba.kdmr34' adıyla paylaşımlar yapan bir sosyal medya kullanıcısı, evliliğine giden yoldaki ilgi çekici hikayesini anlattı. Kandemir'in, otobüste yer verip konuşmaya başladığı teyzenin oğluyla evlendiğini anlattığı hikaye, sosyal medyada viral haline geldi.

Genç kadın, otobüste şimdiki 'kaynanasına' yer vererek başlayan hikayesini TikTok paylaşımında özetle şöyle anlattı:

"İşten çıkmış eve gidiyordum. Aynaya bakmak istemeyecek kadar paspal bir haldeydim. Otobüse bindim, kaynanam da benden bir üç durak sonra bindi. Görür görmez kaynanama yer verdim.

"SAATLER OLAĞAN DIŞIYDI AMA 'KADER' DİYEBİLİRİM"

Kaynanam oturdu ve sohbet etmeye başladık. Hastaneye gidiyormuş. Genelde o saatlerde hastanelerde çok randevu olmuyor, ben de işte o saatlere kadar kalmıyordum ama 'kader' diyebilirim...

Kaynanamın bindiği bölgede genel olarak tanıdıklarımız var, Bitlisliler var... Yol boyunca sohbet etmeye devam ettik, ortak tanıdıklarımız çıktı. Hatta neredeyse uzaktan akraba gibi çıktık.

"O SIRALAR EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORDUM"

Benim de bir kızım var deyip ismini söyledi. Şimdiki 'görümcem' Melek ile Instagram'dan takipleşiyormuşuz. Aradan iki gün geçtikten sonra kayınvalidem, Melek'e "Kıza yaz" demiş ama o "Ben yazmam" demiş. Ayşe Abla adında bir görümcem daha var, o yazdı. "Kardeşimi bir görsen?" dedi. Ben görüşmek istemediğimi söyledim çünkü o sıralra evlilik düşünmüyordum.

Daha sonra bir fake hesap oluşturup şimdiki eşime istek attım. Eşimin hesabında 2014'ten kalan fotoğrafları vardı. Başta hesabını beğenmedim am asonra konuşmaya başladık. Alışılmışın dışında bir tarzı vardı. Ağırdı, şimdiki erkekler gibi cıvık değildi.

"HAYATTA GÖRÜCÜ USULÜ EVLENMEM' DİYORDUM"

Daha sonra kayınvalidem, babannemlere görücü olarak gitmiş. 'Hayatta görücü usulü evlenmem' diyordum ama görücü usulü evlendim.

Eşimle ilk kez görüştükten sonra sosyal medyadaki ve canlı hali arasında dağlar kadar fark olduğunu gördüm. 'Aynı kişi olamazlar' dedim. Birkaç ay sonra konuşmaya başladık.

Bizim ailelerde çok uzun görüşme süreleri olmaz, dördüncü ayda sözlendik. Böyle bir tanışma hikayemiz oldu..."