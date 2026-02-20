Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), trafik güvenliğini artırmak amacıyla otomobil tasarım standartlarında köklü değişikliklere gidiyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, özellikle yarım kollu direksiyonlar ve gömme kapı kolları üzerine odaklanıyor.

DİREKSİYON TASARIMINDA GELENEKSEL YAPIYA DÖNÜŞ

İngiliz basınında yer alan habere göre, "Sürücülerin Otomobil Direksiyon Mekanizmalarından Kaynaklı Yaralanmalarının Önlenmesi" başlıklı yeni yönetmelik, yarım kollu direksiyon tasarımlarına yönelik teknik izinleri iptal etti. Alınan bu kararın temelinde, kaza anında geleneksel dairesel direksiyonların daha geniş bir darbe emiş alanı sunması yatıyor.

Resmi veriler ve yapılan incelemeler, mevcut yaralanmaların %46’sının bu tip mekanizmalardan kaynaklandığını ortaya koydu. Modern görünümü ve gösterge paneli görünürlüğünü artırması nedeniyle başta Formula 1 araçları olmak üzere Tesla ve Lexus gibi markaların üst segment modellerinde tercih edilen bu tasarım, güvenlik gerekçesiyle yerini yeniden dairesel standartlara bırakacak.

GÖMME KAPI KOLLARINA DA YASAK GELİYOR

Düzenleme kapsamındaki bir diğer kritik değişiklik ise araç kapı kollarını ilgilendiriyor. Tesla ile popülerleşen ve estetik kaygılarla tasarlanan "hemzemin" yani gömme kapı kolları, 2027 başından itibaren yasaklanacak.

Gerekçe ise kaza sonrası araçtaki elektrik sisteminin devre dışı kalması durumunda, dışarıdan müdahale sırasında kapıların açılamaması gösteriliyor.