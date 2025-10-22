Bir sürücü, yeni aracının dokunmatik ekranında çıkan reklam uyarısını sosyal medyada paylaştı. Görselde, ekranın tam ortasında “İç Huzuru Satın Alın” başlıklı bir reklam mesajı yer aldı. Sürücü, reklamı kapatmak için “Tamam” seçeneği yerine, daha dikkat çekici biçimde konumlandırılmış “Bluetooth Çağrı” tuşuna basmak zorunda kaldı.

“Bu benim arabam, bir reklam panosu değil” ifadeleriyle tepkisini dile getiren kullanıcıya, binlerce kişi destek verdi.

ARAÇ ALINIRKEM REKLAM SÖZLEŞMESİ DE İMZALANIYOR

Uzmanlara göre bu durum, otomobil üreticilerinin kullanıcı sözleşmelerine gizlediği maddelerden kaynaklanıyor. Jeep markasının ana şirketi Stellantis, araç içi multimedya sistemlerinde reklam alanı oluşturma yetkisini, satın alma sözleşmelerine dahil etmiş durumda.

Bir kullanıcı bu durumu, “Bir araba satın alırken artık reklam sözleşmesi de imzalamış oluyoruz. Sahiplik kavramı tamamen değişti” sözleriyle eleştirdi.

REKLAM BASKISI HER YERDE

Uzmanlar, akaryakıt istasyonlarından toplu taşıma araçlarına kadar birçok alanda benzer reklam politikalarının yaygınlaştığını belirtiyor. Araç içi reklamcılık ise bu eğilimin en yeni örneklerinden biri.

Tüketici dernekleri, sürücülerin dikkatini dağıtabilecek bu uygulamaların güvenlik açısından risk oluşturabileceğini vurguluyor. Ayrıca, reklamların araç yazılımlarına yerleştirilmesinin, kullanıcı verilerinin nasıl işlendiği konusunda da soru işaretleri yarattığı ifade ediliyor.

SÜRÜCÜLERDEN ORTAK TEPKİ

Sosyal medyada birçok sürücü, reklamların sadece televizyonlarda veya internette değil, artık satın aldıkları ürünlerin içinde bile karşılarına çıkmasından şikayetçi. Bir kullanıcı, “Araba almak yetmedi, şimdi bir de abonelik ve reklamlarla uğraşıyoruz” yorumunu yaptı.

Teknolojinin araç konforunu artırması beklenirken, reklam destekli bu yeni sistemler sürücülerin özel alanını işgal ettiği gerekçesiyle otomotiv dünyasında büyük tartışma başlattı.