Otomotiv sektöründe fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla birçok otomobil markası sıfır araç fiyat listelerini yenilerken, tüketiciler kampanya ve indirim seçeneklerini yakından takip ediyor. Özellikle hibrit ve elektrikli otomobiller, artan yakıt maliyetleri nedeniyle öne çıkıyor.
-Hyundai
i20: 1.424.000 TL – 1.785.000 TL
Bayon: 1.490.500 TL – 1.826.250 TL
INSTER: 1.510.000 TL – 1.790.000 TL
i30: 1.930.000 TL – 2.032.000 TL
KONA Elektrik: 2.257.000 TL
Tucson: 2.288.000 TL – 3.507.000 TL
Kona: 2.301.000 TL
IONIQ 6: 2.359.000 TL
IONIQ 5: 2.484.900 TL
STARIA Hibrit: 2.630.000 TL
Tucson Hibrit: 3.607.000 TL
SANTA FE Hibrit: 5.120.000 TL
IONIQ 5 N: 5.655.000 TL
-Honda
Jazz: 2.380.000 TL
HR-V: 2.389.000 TL – 2.955.000 TL
TYPE R: 5.500.000 TL
CR-V: 6.160.000 TL
-Kia
Picanto: 1.435.000 TL
Xceed (2026): 1.840.000 TL – 2.175.000 TL
Yeni Stonic: 1.999.000 TL
Yeni Sportage (2026): 1.999.000 TL – 3.385.000 TL
Ceed: 2.070.000 TL
EV3: 2.095.000 TL – 3.500.000 TL
EV6: 3.500.000 TL
Sorento: 5.990.000 TL – 6.130.000 TL
EV9: 6.360.000 TL – 7.630.000 TL
-Suzuki
Vitara Hibrit: 1.899.000 TL – 2.579.000 TL
S-Cross Hibrit: 2.029.000 TL – 2.609.000 TL
Swift Hibrit: 2.079.000 TL – 2.109.000 TL
-BYD
ATTO 2: 1.624.000 TL – 1.734.000 TL
Dolphin: 1.784.000 TL
ATTO 3: 2.249.000 TL
Seal: 2.429.000 TL – 4.077.000 TL
Seal U EV: 2.489.000 TL
BYD SEALION 7: 2.489.000 TL – 4.190.000 TL
Han: 4.873.000 TL
Tang: 5.418.000 TL
-Opel
Corsa: 1.535.000 TL – 2.119.000 TL
Yeni Frontera Elektrik: 1.857.000 TL – 1.970.000 TL
Mokka: 1.988.000 TL – 2.650.000 TL
Corsa Elektrik: 2.101.000 TL
Yeni Frontera: 2.178.000 TL – 2.308.000 TL
Astra: 2.316.000 TL
Grandland: 3.027.000 TL – 3.132.000 TL
Astra Elektrik: 3.106.000 TL
Grandland Elektrik: 3.460.000 TL
-Peugeot
E-208: 1.960.000 TL
E-2008: 2.014.000 TL – 2.214.000 TL
Peugeot 408: 2.175.000 TL – 2.710.000 TL
Peugeot 2008: 2.181.000 TL – 2.370.500 TL
E-308: 2.381.000 TL
Yeni 308: 2.725.000 TL – 2.950.000 TL
E-3008: 3.199.000 TL – 3.514.500 TL
Yeni 5008: 3.218.500 TL – 3.422.500 TL
E-5008: 3.502.000 TL – 3.644.000 TL
-Citroen
AMI: 545.000 TL – 565.000 TL
Elektrikli C3: 1.468.000 TL – 1.528.000 TL
Elektrikli C3 Aircross: 1.665.000 TL – 1.776.000 TL
C4: 1.955.000 TL – 2.050.000 TL
C3 Aircross Hybrid 145: 1.974.000 TL – 2.171.000 TL
C4 X: 1.995.000 TL – 2.059.000 TL
Elektrikli C4 X: 2.167.000 TL
Elektrikli C4: 2.202.000 TL
-Nissan
Juke: 1.649.600 TL – 2.412.000 TL
Qashqai: 2.249.000 TL – 3.643.500 TL
Qashqai E-Power: 2.999.000 TL – 4.064.600 TL
X-Trail: 4.329.700 TL – 4.879.000 TL
-Toyota
Corolla: 1.699.000 TL – 2.600.000 TL
Yaris Hibrit: 1.934.000 TL – 2.292.000 TL
C-HR Hibrit: 2.150.000 TL – 2.850.000 TL
Corolla HB Hibrit: 2.155.000 TL – 2.419.500 TL
Yaris Cross Hibrit: 2.269.000 TL – 2.683.000 TL
Corolla Hybrid: 2.495.000 TL – 2.829.500 TL
Corolla Cross Hibrit: 2.534.000 TL – 3.220.000 TL
Land Cruiser Prado: 12.000.000 TL