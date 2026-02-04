Otomotiv sektöründe fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla birçok otomobil markası sıfır araç fiyat listelerini yenilerken, tüketiciler kampanya ve indirim seçeneklerini yakından takip ediyor. Özellikle hibrit ve elektrikli otomobiller, artan yakıt maliyetleri nedeniyle öne çıkıyor.

-Hyundai 

i20: 1.424.000 TL – 1.785.000 TL

Bayon: 1.490.500 TL – 1.826.250 TL

INSTER: 1.510.000 TL – 1.790.000 TL

i30: 1.930.000 TL – 2.032.000 TL

KONA Elektrik: 2.257.000 TL

Tucson: 2.288.000 TL – 3.507.000 TL

Kona: 2.301.000 TL

IONIQ 6: 2.359.000 TL

IONIQ 5: 2.484.900 TL

STARIA Hibrit: 2.630.000 TL

Tucson Hibrit: 3.607.000 TL

SANTA FE Hibrit: 5.120.000 TL

IONIQ 5 N: 5.655.000 TL

-Honda 

Jazz: 2.380.000 TL

HR-V: 2.389.000 TL – 2.955.000 TL

TYPE R: 5.500.000 TL

CR-V: 6.160.000 TL

-Kia 

Picanto: 1.435.000 TL

Xceed (2026): 1.840.000 TL – 2.175.000 TL

Yeni Stonic: 1.999.000 TL

Yeni Sportage (2026): 1.999.000 TL – 3.385.000 TL

Ceed: 2.070.000 TL

EV3: 2.095.000 TL – 3.500.000 TL

EV6: 3.500.000 TL

Sorento: 5.990.000 TL – 6.130.000 TL

EV9: 6.360.000 TL – 7.630.000 TL

-Suzuki 

Vitara Hibrit: 1.899.000 TL – 2.579.000 TL

S-Cross Hibrit: 2.029.000 TL – 2.609.000 TL

Swift Hibrit: 2.079.000 TL – 2.109.000 TL

-BYD 

ATTO 2: 1.624.000 TL – 1.734.000 TL

Dolphin: 1.784.000 TL

ATTO 3: 2.249.000 TL

Seal: 2.429.000 TL – 4.077.000 TL

Seal U EV: 2.489.000 TL

BYD SEALION 7: 2.489.000 TL – 4.190.000 TL

Han: 4.873.000 TL

Tang: 5.418.000 TL

-Opel 

Corsa: 1.535.000 TL – 2.119.000 TL

Yeni Frontera Elektrik: 1.857.000 TL – 1.970.000 TL

Mokka: 1.988.000 TL – 2.650.000 TL

Corsa Elektrik: 2.101.000 TL

Yeni Frontera: 2.178.000 TL – 2.308.000 TL

Astra: 2.316.000 TL

Grandland: 3.027.000 TL – 3.132.000 TL

Astra Elektrik: 3.106.000 TL

Grandland Elektrik: 3.460.000 TL

-Peugeot

E-208: 1.960.000 TL

E-2008: 2.014.000 TL – 2.214.000 TL

Peugeot 408: 2.175.000 TL – 2.710.000 TL

Peugeot 2008: 2.181.000 TL – 2.370.500 TL

E-308: 2.381.000 TL

Yeni 308: 2.725.000 TL – 2.950.000 TL

E-3008: 3.199.000 TL – 3.514.500 TL

Yeni 5008: 3.218.500 TL – 3.422.500 TL

E-5008: 3.502.000 TL – 3.644.000 TL

-Citroen 

AMI: 545.000 TL – 565.000 TL

Elektrikli C3: 1.468.000 TL – 1.528.000 TL

Elektrikli C3 Aircross: 1.665.000 TL – 1.776.000 TL

C4: 1.955.000 TL – 2.050.000 TL

C3 Aircross Hybrid 145: 1.974.000 TL – 2.171.000 TL

C4 X: 1.995.000 TL – 2.059.000 TL

Elektrikli C4 X: 2.167.000 TL

Elektrikli C4: 2.202.000 TL

-Nissan 

Juke: 1.649.600 TL – 2.412.000 TL

Qashqai: 2.249.000 TL – 3.643.500 TL

Qashqai E-Power: 2.999.000 TL – 4.064.600 TL

X-Trail: 4.329.700 TL – 4.879.000 TL

-Toyota 

Corolla: 1.699.000 TL – 2.600.000 TL

Yaris Hibrit: 1.934.000 TL – 2.292.000 TL

C-HR Hibrit: 2.150.000 TL – 2.850.000 TL

Corolla HB Hibrit: 2.155.000 TL – 2.419.500 TL

Yaris Cross Hibrit: 2.269.000 TL – 2.683.000 TL

Corolla Hybrid: 2.495.000 TL – 2.829.500 TL

Corolla Cross Hibrit: 2.534.000 TL – 3.220.000 TL

Land Cruiser Prado: 12.000.000 TL