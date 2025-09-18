Olay, Diriliş Mahallesi Salı Pazarı içerisinde meydana geldi. İçerisinde E.Ü. (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y.’nin (16) bulunduğu park halindeki 58 AFZ 458 plakalı otomobilde çakmak gazı patladı.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Patlamayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlardan E.Ü. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.