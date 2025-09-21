Geçtiğimiz haftalarda 400 bin TL ve 36 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranı %2,98 seviyelerine çekilmişti. Bu hafta yapılan yeni güncellemeyle oranlar %2,94’e kadar düştü. Öte yandan 48 ay vadeli kredilerde ise en yüksek 280 bin TL limit uygulanıyor. Eylül başında %2,90 seviyesinde olan bu kredilerde faiz oranı %2,85’e geriledi.

%2,85 Faizle Çekilen Kredinin Maliyeti

Şu anda 280 bin TL kredi için %2,85 faiz oranıyla aylık 12.565 TL taksit ödeniyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 604.559 TL’yi buluyor.

İMAS Başkanı Ertemel: “Faizler Kademeli Düşüyor”

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, faizlerdeki düşüşün kademeli olarak yansıdığını belirterek şunları söyledi:

“Politika faizindeki düşüş trendi, taşıt kredilerine de yansıyor. Şu an bazı bankalar %3’ün biraz altında kredi sunuyor. Ancak genel ortalama hâlâ %3 seviyesinin üzerinde. Burada önemli bir sorun da kredi büyüme oranlarının düşük kalması. Faizler düşse de krediye erişimde zorluk devam ediyor.”

“Kredi Limitleri Düşük, Güncelleme Şart”

Ertemel, kredi tutarlarının araç fiyatları karşısında düşük kaldığını vurgulayarak, “Faizler düşüyor ancak azami kredi miktarları güncellenmediği sürece vatandaş için anlamlı bir kolaylık sağlanamıyor. Bu nedenle ‘faizler düşük ama kredi yok’ durumu yaşanıyor” dedi.

Yıl Sonu Beklentisi

Ertemel, yıl sonuna kadar politika faizinde %37 seviyesinin öngörüldüğünü, indirimlerin devam etmesi halinde taşıt kredilerinde ortalama oranın %3’ün altına inebileceğini ifade etti. Ancak bu süreçte kredi büyüme oranları, limitler ve piyasa dengelerinin belirleyici olacağını da sözlerine ekledi.

Fiyatlara Etkisi Ne Olur?

Uzmanlara göre faiz düşüşleri, talebi artırabilecek en önemli faktörlerden biri. Talep artışı ise otomobil fiyatlarını etkileyebilir. Ancak yalnızca faiz oranları değil, kredi büyüme hızı ve limitler gibi unsurlar da piyasadaki seyrin belirleyicisi olacak.