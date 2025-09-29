Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 RS 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yine sürücüsü belirlenemeyen motosiklete çarptıktan sonra takla attı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletten kaldırıma savrulan 2 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişinin öldüğünü belirledi.

Otomobilde 1'i ağır 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KAZA HABERİ DE MUĞLA'DAN

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, Aydın- Muğla karayolunda devrildi. Kazada otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolunda meydana geldi. Milas-Bodrum Havalimanı’ndan aldığı yolcuları Menteşe’ye getiren İskender Aslan idaresindeki 48 APN 258 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Aslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrilerek, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Aslan ve 4 yolcu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.