Küçük Segmentlerde Denge Bozuldu”

Bilaloğlu, özellikle küçük sınıf araçlarda fiyat dengesinin bozulduğunu ifade ederek, “Volkswagen Polo gibi modeller artık neredeyse Golf fiyatına yaklaştı. Bu durumda bu araçları Türkiye’ye getirmek ekonomik anlamda mantıklı olmaktan çıkıyor. Bazı modelleri getirmeme kararı alabiliriz” dedi.

Yeni gümrük uygulamalarının doğrudan fiyatlara yansıdığını vurgulayan Bilaloğlu, “Vergiler, navlun maliyetleri ve ek giderler fiyatları yukarı çekiyor. Umarım kısa sürede bir denge bulunur ve tüketici bu araçlardan mahrum kalmaz” diye konuştu.

“Pazar Büyüyor Ama Riskler Artıyor”

CNBC-e ekranlarında otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilaloğlu, 2024 yılı itibarıyla Türkiye otomotiv pazarının 1,4 milyon adetlik satışa doğru ilerlediğini belirtti. Pazarın pozitif seyretmesinin üç temel nedeni olduğunu söyleyen Bilaloğlu, “Finansal araçlardan kazanç sağlayamayan bireyler otomobile yatırım yapıyor. Ayrıca döviz kurlarının beklenenden daha stabil seyretmesi fiyat artışlarını sınırlıyor. Ancak yüksek enflasyon hâlâ en büyük risk unsuru” ifadelerini kullandı.

Elektrikli Araçlarda Rekor Artış

Doğuş Otomotiv’in elektrikli araç pazarındaki payının yüzde 950 arttığını açıklayan Bilaloğlu, Avrupa Birliği’nin karbon salım kısıtlamalarının Türkiye’deki arzı etkilediğini belirtti. “Avrupa’daki üreticiler karbon salım sınırını aşmamak için elektrikli araçlarını öncelikle AB pazarına göndermek zorunda. Bu durum Türkiye’ye gelen araç sayısını azaltıyor” dedi.

Sonuç: Tüketici İçin Zor Bir Dönem Başlıyor

Yeni vergi politikalarının etkisiyle Türkiye otomobil pazarında küçük segmentlerin geleceği belirsizleşirken, fiyat makasının daralması tüketiciyi zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Bilaloğlu’nun ifadeleri, otomotiv sektöründe “küçük araçların sonu mu geliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.