İstanbul Kadıköy’ün en prestijli noktalarından olan Bağdat Caddesi, dev bir vurgun iddiasıyla gündeme geldi. Uzun yıllardır her biri 50-60 milyonluk göz kamaştırıcı otomobillerin satışa sunulduğu S Class adlı galerinin kepenkleri günlerdir kapalı. Patron ve çalışanlar ortada yok.

Toplanan paranın 11 milyar TL’yi bulduğu belirtiliyor. Galerinin sahibi Şahin Ç.’nin Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı ifade ediliyor. Binada yapılan incelemelerde, içeride 10’dan fazla lüks aracın bulunduğu ancak bir çalışanın olmadığı tespit edildi



'YATIRIM YAPACAKMIŞ'



“Dubai’de değil, İstanbul’da” denilerek sosyal medyada tanıtılan galeri için dudak uçuklatan vurgun iddiaları var. Buna göre; lüks galerinin sahibi Şahin Ç., müşterilerinden ve yatırım ortaklarından topladığı paralarla ile bir gecede sırra kadem bastı.

KEPENKLER KAPALI



Galeri sessizliğe bürünürken, őrmanın dijital platformlardaki satış ilanları ise hâlâ yayında. Galerinin Ataşehir’de bulunan şubesinin de kepenklerinin kapalı olduğu ortaya çıktı. Galeri sahibi hakkında geçtiğimiz günlerde, ‘haraç isteniyor, tehdit ediliyor, galerisi kurşunlandı’ haberleri çıkmıştı.



HARAÇ İÇİN GALERİ KURŞUNLANMIŞTI



S Class’ın sahibi Şahin Ç.’nin ismi geçmiş dönemde kamuoyunda ‘Şapkalılar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen soruşturmalarda ‘mağdur’ sıfatıyla yer almıştı. Söz konusu örgütün, haraç istediği, ancak para alamayınca dükkanı kurşunladığı ortaya çıkmıştı.









