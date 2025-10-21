Otomobil piyasasında uzun süredir beklenen vergi düzenlemesi resmiyet kazandı. 22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle Çin ve ABD menşeli otomobillerin fiyatlarında dikkat çekici düşüşler bekleniyor.

Düzenleme kapsamında, ABD’den ithal edilen araçlarda uygulanan yüzde 70’e varan ek gümrük vergisi yüzde 35 seviyelerine indirilecek. Çin’den gelen otomobillerde ise yüzde 50 olan ek vergi oranı yüzde 30’a kadar düşecek. Bu değişiklik, doğrudan satış fiyatlarına yansıyacak.

ÇİN VE ABD MENŞELİ OTOMOBİLLERDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

NTV’de yer alan habere göre, vergi oranlarındaki bu düşüş Çin’de üretilen içten yanmalı motora sahip araçların fiyatlarında ciddi indirimlere yol açacak.

ABD menşeli hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin fiyatlarında da benzer bir düşüş bekleniyor.

Sektör temsilcileri, Çinli markalar olan Chery, MG ve BYD’nin bazı modellerinde yüzde 25 ila 35 arasında fiyat indirimi öngörüyor. ABD’de üretilen Ford ve Tesla markalarının belirli modellerinde de fiyat avantajı yaşanabileceği belirtiliyor.

TESLA MODEL Y İNDİRİM KAPSAMINA GİRMİYOR

Tesla’nın Berlin fabrikasından Türkiye’ye gelen Model Y modeli bu indirim kapsamına girmiyor. Ancak ABD’de üretilen diğer Tesla modellerinin ithalatında fiyat düşüşleri yaşanması bekleniyor.

REKABET KIZIŞACAK, ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ ARTARACAK

Yeni gümrük vergisi oranlarının devreye girmesiyle birlikte Türkiye otomobil pazarında rekabetin artması bekleniyor. Çinli markaların fiyat avantajı elde etmesi, hem yerli üreticiler hem de Avrupa menşeli otomobil markaları üzerinde baskı oluşturabilir.

Uzmanlara göre, fiyat düşüşleri özellikle elektrikli ve hibrit araç satışlarını hızlandırabilir. Yüksek fiyatlar nedeniyle talebin sınırlı kaldığı bu segmentte, indirimlerin tüketici ilgisini artırması ve pazar payını genişletmesi bekleniyor.

TÜKETİCİ İÇİN FIRSAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek düzenleme, otomobil almak isteyen tüketiciler için önemli bir fırsat doğurabilir. Gümrük vergilerindeki düşüşün ardından, Çin ve ABD menşeli araçların fiyatlarında yüzde 25 ila 35 aralığında indirimler görülebilir.

Sektör yetkilileri, markaların bu dönemde ek kampanyalar düzenleyerek stoklarını eritme yoluna gidebileceğini belirtiyor.