Feci kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. METRELERCE SAVRULDULAR Otomobilin çarptığı 2’si kadın 3 yaya, metrelerce savruldu. Kazanın ardından sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’nın kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde bulunan ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü. OTOMOBİL, TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU Kazanın ardından kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün aracı, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemede sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

