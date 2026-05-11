Ali Can POLAT

Daralan ekonomiye rağmen 2025 yılını 1 milyon 368 bin 400 adetlik rekor satışla kapatan otomotiv sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde sınırlı bir daralma yaşasa da 260 binlik satış adedi yakaladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de otomotiv pazarı yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 3.9 daralmaya rağmen 260 bin adedi geçti. Veriler, yılın ilk çeyreğinde pazarın gücünü koruduğunu ancak sınırlı bir daralma yaşadığını ortaya koydu. Verilerin detaylarına bakıldığında elektrikli araç pazarı büyürken, dizel araçların payının düştüğü görüldü.

LİDERLİK SUV’LARDA

ODMD verilerine göre, 2026’nın ilk çeyreğinde benzinli ve dizel araçların satışı gerilerken, elektrikli araçların payı arttı. Benzinli araçlarsa geçen yılın aynı döneminde satış sayısı 149.537 adet iken bu sayı bu yıl 122 bin 808 adet oldu. Dizel araçlar ise 25 bin 852’den 17 bin 398’e geriledi. Hibrit araç satışları ise geçen yıl 88 bin 925 adetken, bu yıl 94 bin 441 adede yükseldi. Elektrikli araçlarda ise satışlar 43 bin 53’ten 54 bin 892 adede çıktı. Bu araçların toplam pazardan aldığı pay da arttı. Veriler, dizelden elektrik ve hibrite yönelimi ortaya koydu.

Benzinli otomobil satışları toplam satışlardan yüzde 42.2 pay alırken, hibrit otomobil satışları yüzde 32.5, elektrikli otomobil satışları yüzde 18.9, dizel otomobil satışları yüzde 6 pay aldı. Satışlar gövde tiplerine göre incelendiğinde ise satılan araçların yüzde 64’ü (186 bin 299 adet) SUV oldu. SUV otomobilleri yüzde 20 pay (58 bin 32 adet) ile sedan, yüzde 15.7 pay (45 bin 669) ile hatchback araçlar izledi.

Ucuz otomobile koştuk

Satış rakamları segmentlere göre incelendiğinde vergi yükünün getirdiği tablo ortaya çıktı. Pazarın yüzde 85.1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segment araçların aldığı görüldü. En çok satılan araç segmenti geçen yıla göre düşse de yüzde 54 (157 bin 162 adet) ile C segmenti otomobiller aldı. Geçen yıla göre satışları artan tek segment ise Türkiye’deki en ucuz otomobiller olan B sınıfı oldu. B segment araç satışları geçen yıl ocak-nisan arasında 79 bin 237 adet satılırken bu yıl 89 bin 709 adete yükseldi.