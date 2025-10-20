Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomotivde kampanya dönemi hız kazanırken, ithal araçlar için belirlenen ek gümrük vergisi uygulaması markaların planlarını altüst etti.

Resmî Gazete’de Eylül 2024’te yayımlanan düzenlemeye göre, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışındaki ülkelerden getirilen binek otomobillere araç tipine göre yeni vergi oranları getirildi.

Bu karar kapsamında, mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak yüzde 25 ila 30 arasında değişen oranlarda yeni vergi uygulanacak. Uygulamanın devreye girmesine bir ay kaldı.

YENİ VERGİ ORANLARI BELLİ OLDU

NTV’nin aktardığı habere göre, söz konusu düzenleme kapsamında araç tipine göre yeni oranlar şöyle:

Konvansiyonel (benzinli/dizel) ve hibrit (HEV): +%25 (en az 6.000 dolar)

Plug-in hibrit (PHEV): +%30 (en az 7.000 dolar)

Tam elektrikli (BEV): +%30 (en az 8.500 dolar)

Bu oranlar, ithal edilen araçların satış fiyatlarını doğrudan yukarı çekerken, markalar arasında rekabet gücünü de yeniden belirleyecek.

JAPON MARKALAR ETKİLENECEK

Türkiye pazarında dayanıklılığı ve sorunsuzluğu ile öne çıkan Japon otomobilleri bu düzenlemeden en fazla etkilenecek grupta yer alıyor.

Honda’nın Civic, Jazz, CR-V ve HR-V modelleri; Toyota’nın Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser Prado modelleri; Nissan’ın X-Trail, Subaru’nun Forester ve Crosstrek, Lexus’un ise NX, RX, LBX ve LM modelleri ek vergiye tabi olacak.

Özellikle Lexus markasında satışta bulunan tüm modellerin yeni düzenlemeyle birlikte fiyat artışına gideceği öngörülüyor.

ARAÇ FİYATARI NASIL ETKİLENECEK?

Yeni vergi uygulamasıyla birlikte fiyatlarda ciddi sıçramalar bekleniyor.

Örneğin, matrahsız fiyatı 1 milyon TL olan bir araç için yüzde 25 ek vergi 250 bin TL anlamına geliyor. Bu tutar üzerine yüzde 80 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde, nihai fiyat artışı 540 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yani 1 milyon liralık aracın vergilerle birlikte satış fiyatı 1 milyon 540 bin TL’yi aşabiliyor.

Uzmanlara göre, otomobil üreticileri bu durumdan kaçınmak için AB ülkeleri veya ek vergi kapsamı dışında kalan pazarlardan ithalat yapma yoluna gidebilir.

Aksi halde fiyat farkı nedeniyle rekabet güçlerini kaybedebilir ve tüketicinin tercihi Avrupa menşeli modellere kayabilir.

Bazı markalar, benzer modellerde yarım milyon liraya varan farkların oluşabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni vergi uygulaması devreye girmeden önce araç satın almak isteyen tüketicilerin önümüzdeki bir ayı iyi değerlendirmesi gerekiyor.

Eğer markalar ithalat güzergâhlarını değiştiremezse, özellikle Japon menşeli modellerde fiyatların önümüzdeki aylarda hızla yükseleceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle, otomobil almak isteyenler için “zamanla yarış” dönemi başladı.