Giresun merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fevzi Demiray (62)’a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm katı sarması üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
ALEVLERİN ARASINDA CAN VERDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Ancak içeri giren ekipler, ev sahibi Fevzi Demiray’ın cansız bedenine ulaştı. Yangın sırasında evde bulunan ve Demiray’ı kurtarmak için alevlerin içine dalan Sadullah Başaran (33) ise yoğun dumandan etkilendi. Ellerinde yanıklar oluşan Başaran, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TÜRKİYE ONU "KAPORTA ÜSTÜNDEKİ" GÖRÜNTÜLERLE TANIMIŞTI
Yangında hayatını kaybeden Fevzi Demiray, geçtiğimiz yıl ekim ayında Giresun Gazi Caddesi’nde yaşanan ilginç bir olayla hafızalara kazınmıştı. Demiray, yavaş ilerleyen bir otomobile yandan çarpmış, ardından aracın kendisine çarptığı izlenimi vermek için kaporta üzerinden kendini yere bırakmıştı. Dakikalarca yolda yatan, sürücüyü şaşkına çeviren ve ardından hiçbir şey olmamış gibi kalkıp giden Demiray’ın o "tiyatral" anları güvenlik kameralarına yansımış ve sosyal medyada çokça konuşulmuştu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Fevzi Demiray’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ve polis, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için evde detaylı inceleme başlattı.