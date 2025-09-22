Aracının 110 bin kilometrede olduğunu aktaran Ford Fiesta sahibi, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

“Bakım için yetkili servise gittim. Triger kayışının lifleri kopmuş, yağ filtresi tıkanmış, fren balataları bitmiş dediler. Bunlarla birlikte normal bakım yapılacağını, fiyatın da 200 bin TL’den başladığını söylediler. İtiraz edince, aslında gerçek rakamın 260 bin TL olduğunu ama eski müşteri olduğum için indirime gidip 200 bine yapacaklarını söylediler.”

Sanayide 60 Bin TL’ye Çözdü

Yetkili servisin faturasını kabul etmeyen araç sahibi, arabasını oradan alarak tanıdık bir ustaya götürdü. Burada tüm işlemlerin yalnızca 60 bin TL’ye yapıldığını belirterek “Bu fiyat politikası kabul edilemez, servisin yaptığı büyük ayıp” sözleriyle tepkisini dile getirdi.