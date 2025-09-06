Çin’de otomotiv düzenleyicileri, güvenlik riskleri ve işlevsel sorunlar nedeniyle özellikle elektrikli araçlarda kullanılan tamamen gizlenen kapı kollarını yasaklamayı planlıyor. Yeni düzenlemenin Temmuz 2027’de yürürlüğe girmesi, üreticilere ise bir yıllık geçiş süresi tanınması öngörülüyor.

Taslak düzenlemeye göre, yarı gizlenen ve klasik kapı kolları kullanılmaya devam edebilecek ancak bu modellerde mutlaka mekanik yedekleme şartı aranacak. Ayrıca kaza gibi olağan dışı durumlarda kapıların otomatik açılmasına yönelik güvenlik kriterleri de standartlara eklenecek.

Estetik görünümleri ve aerodinamik katkılarıyla öne çıkan gizli kapı kollarının sağladığı avantajların oldukça sınırlı olduğu belirtiliyor.

TESTLERDE SINIFTA KALDI

Özellikle elektronik kapı kolları maliyetli olmalarının yanı sıra arıza oranı yüksek ve güç kaybı, soğuk hava ya da yangın gibi durumlarda devre dışı kalabiliyor. Çarpışma testlerinde de elektronik kolların açılma oranı yüzde 67’de kalırken, mekaniklerde bu oran yüzde 98’e çıkıyor.

Bazı üreticiler, güvenlik gerekçesiyle yarı gizlenen kapı kollarını tercih ediyor. Örneğin Volkswagen bu tasarımı standart hale getirirken, FAW-Audi’nin yeni modellerinde çarpışma anında devreye giren mekanik sistemler bulunuyor.