Çin’de bir Xiaomi SU7 elektrikli sedanın karıştığı trajik kaza, ülkenin otomotiv endüstrisini yeniden şekillendirebilecek tartışmaları gündeme taşıdı. Meydana gelen kazada, alkollü araç kullanımı şüphesi bulunsa da asıl dikkat çeken nokta, gömme kapı kolları nedeniyle çevredekilerin aracı açamaması oldu. Alev alan araçta sürücü hayatını kaybetti.

Mart ayında yaşanan ve üç kişinin yaşamını yitirdiği benzer bir olayın ardından Çinli düzenleyiciler, kapı kolu mekanizmalarına yönelik yeni kuralların taslağını hazırlamaya başlamıştı. Son olay, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi için güçlü bir gerekçe oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay sonrası konu, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da açılan bir hashtag ile kısa sürede trend haline geldi. Hashtag 1 milyondan fazla kez görüntülenerek halkın ilgisini çekti.

Eylül ayında Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, araçların iç ve dış kısmından erişilebilen mekanik kapı açma sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi yönünde bir düzenleme taslağı önermişti. Bu adım, özellikle Tesla tarafından popüler hale getirilen gömme kapı kollarının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

“XİAOMİ KAZALARI YENİ STANDARTLARI HIZLANDIRDI”

Çin Otomobil Bayileri Birliği danışmanlarından Li Yanwei, “Xiaomi elektrikli araç kazaları, yeni araç kapı kolları için ulusal standartların ortaya çıkmasını hızlandırdı” dedi.

ŞIKLIK YERİNİ GÜVENLİĞE BIRAKIYOR

Gömme kapı kolları, elektrikli araç tasarımlarında şık ve fütüristik bir görünüm sunduğu için uzun süredir tercih ediliyordu.

Ancak Çin’in yeni düzenlemeleri yalnızca yurt içi satışları etkilese de, dünyanın en büyük otomobil pazarı olması nedeniyle küresel markalar da bu standartlara uyum sağlamak için modellerini yeniden tasarlamak durumunda kalabilir.

TESLA'DA İNCELEME ALTINDA

Benzer güvenlik endişeleri ABD’de de gündemde. Tesla, Model Y kapı kollarına ilişkin bir kusur soruşturmasıyla karşı karşıya. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, araçların elektrik kesintisi nedeniyle açılamadığı durumlarda yaşanan yaralanma ve ölümler sonrası inceleme başlattı.

ÇİN'İN YENİ KURALLARI NE GETİRİYOR?

Çin’in hazırladığı taslak kurallar, elektrikle çalışan kapı kollarına izin veriyor. Ancak sistemin, kilit devredeyken veya pil aşırı ısındığında bile dışarıdan alet kullanmadan açılabilir olmasını şart koşuyor. Ayrıca kolların en az 6x2 santimetre el açıklığı sunması gerekiyor.

Yeni düzenlemeler, 22 Kasım’a kadar kamuoyu geri bildirimine açık kalacak. Nihai kuralların 2027’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Üreticilerin ise mevcut modellerini güncellemek için 19 aylık bir geçiş süresi olacak.

ÜRETİCİLER UYUM SAĞLAMAYA BAŞLADI

Bazı üreticiler şimdiden değişime ayak uyduruyor. Zeekr’in 9X SUV modeli, taslak gerekliliklerini karşılayan elektrikli ve mekanik kombinasyonlu kapı kollarıyla donatıldı.

Şanghay merkezli danışmanlık şirketi Automotive Foresight’ın yöneticisi Yale Zhang, bu dönüşümü şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu, sağduyuya dönüş.”