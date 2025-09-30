Ohio merkezli şirket, pazar günü Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne ABD İflas Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında başvurdu. Başvuruda kesin borç miktarı açıklanmazken, yükümlülüklerin 10 ila 50 milyar dolar arasında olduğu, şirket varlıklarının ise 1 ila 10 milyar dolar aralığında bulunduğu bildirildi.

BORÇ YÜKÜ KONTROLDEN ÇIKTI

İngiliz Financial Times’ın haberine göre, First Brands mart ayında kreditörlerine 5,9 milyar dolarlık uzun vadeli borcu ve yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit rezervi olduğunu açıklamıştı. Ancak bilanço dışı finansman yöntemleri nedeniyle milyarlarca dolarlık ek yükümlülük bulunduğu ortaya çıktı. Bu nedenle iflas sürecinde özel bir komite, söz konusu şeffaf olmayan düzenlemeleri inceleyecek.

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Şirket, yeniden yapılanma sürecinde operasyonlarını sürdürebilmek için kreditörlerinden 1,1 milyar dolarlık finansman desteği sağladı. Bu kaynak, üretim faaliyetlerinin aksamaması ve borçların yeniden yapılandırılması için kullanılacak.

KREDİ PİYASALARINDA ŞOK ETKİSİ

First Brands’in ani çöküşü, Wall Street’te riskli kredi piyasalarının güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı. Şirketin kısa süre önce güvenli kabul edilen kredileri, iflas başvurusu öncesinde hızla değer kaybederek nominal değerinin üçte biri fiyatına düştü. Daha alt seviyedeki borçlar ise yalnızca birkaç sentten işlem gördü.

YURT DIŞI OPERASYONLAR KAPSAM DIŞI

Malezya doğumlu iş insanı Patrick James’in sahibi olduğu First Brands, son 10 yılda agresif borçlanma ile birçok satın alma gerçekleştirmişti. ABD’de çok sayıda üretim tesisine sahip şirketin Romanya, Meksika ve Tayvan’daki operasyonları ise iflas sürecine dahil edilmedi. Yeniden yapılanmayı yönetmesi için Alvarez & Marsal şirketinden Charles Moore, baş yapılandırma sorumlusu olarak atandı.