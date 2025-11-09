Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Toyota, Japonya’da kurmayı planladığı yeni nesil elektrikli araç batarya fabrikasının inşaatını ikinci kez erteledi. Şirketin, sürüş menzilini iki katına çıkarıp şarj süresini yarıya indirmesi beklenen batarya planları bir kez daha sekteye uğradı.

280 BİN METREKARELİK ALANA KURULACAKTI

Toyota, bu yılın başlarında Japonya’nın Fukuoka kentinde 280 bin metrekarelik bir arazi satın alarak, gelişmiş bataryalar üretecek bir tesis kurmayı planlamıştı.

Nisan ayında imzalanması beklenen yer seçimi anlaşması, elektrikli araçlara olan talebin beklenenden yavaş artması nedeniyle önce birkaç ay ertelendi, ardından sonbaharda da gerçekleşemedi.

Nikkei gazetesine göre, Toyota projeyi ikinci kez askıya aldı ve önümüzdeki yıl boyunca planlarını yeniden değerlendirecek.

"FABRİKA İPTAL EDİLMEDİ"

Fukuoka Valisi Seitaro Hattori, Toyota Başkanı Koji Sato ile yaptığı görüşme sonrası erteleme kararını doğrularken, “Fabrika iptal edilmedi, sadece yeniden planlama sürecine girildi,” açıklamasında bulundu.

"PLANA SADIĞIZ" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Toyota, gecikmenin nedeninin küresel elektrikli araç talebindeki durgunluk olduğunu açıkladı.

Bu karar, şirketin Karbon Nötr Gelişmiş Mühendislik Merkezi Başkanı Keiji Kaita’nın geçtiğimiz hafta Japonya Mobilite Fuarı’nda yaptığı, “2028’de ilk katı hal bataryalı elektrikli aracımızı tanıtma planımıza sadığız,” şeklindeki açıklamasına rağmen geldi.