Volkswagen, yarım asırlık Polo serisinin içten yanmalı motorla üretilen versiyonlarına veda etmeye hazırlanıyor. Şirket, 2026 yılında tanıtılacak ID.Polo modeliyle küçük sınıfta tamamen elektrikli döneme geçiş yapacak.

Volkswagen CEO’su Thomas Schäfer, Auto Motor und Sport dergisine yaptığı açıklamada, markanın bundan sonra küçük sınıf modellerini yalnızca elektrikli motorlarla üreteceğini duyurdu. Schäfer, bu kararın arkasında Avrupa Birliği’nin giderek sıkılaşan emisyon düzenlemelerinin bulunduğunu belirtti.

EMİSYON KARARI ETKİLİ OLDU

Schäfer, yeni çevre standartları nedeniyle benzinli ve dizel motorlu uygun fiyatlı modellerin üretiminin ekonomik olmaktan çıktığını vurguladı.

“Polo sınıfında veya daha alt segmentlerde yeni bir benzinli model geliştirmek, gelecekteki emisyon yönetmelikleri göz önüne alındığında mantıklı değil” diyen Schäfer, günümüzde üretilecek yeni bir Polo’nun, karmaşık egzoz sistemleri nedeniyle maliyetinin aşırı artacağını ve bu durumun aracı satın alınamaz hale getireceğini ifade etti.

BİR DÖNEM SONA ERİYOR

1975 yılında piyasaya çıkan Polo, yaklaşık 50 yıl boyunca şehir içi kullanımın, ilk otomobilini alan sürücülerin ve genç ailelerin simgesi oldu. Ulaşılabilir fiyatı, sağlam yapısı ve pratik tasarımıyla Polo, uzun yıllar Volkswagen markasının temel değerlerini temsil etti.

ID.POLO YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAK

Polo’nun elektrikli halefi olacak ID.Polo için hazırlıklarını sürdüren Volkswagen, modeli 2026 baharında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Yaklaşık 25 bin Euro başlangıç fiyatı planlanan ID.Polo, markanın elektrikli araçlara giriş modeli olarak konumlandırılacak.