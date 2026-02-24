Elektrikli otomobil pazarında büyümesini sürdüren Volvo Cars, önemli bir güvenlik kararı aldı. Şirket, elektrikli SUV modeli Volvo EX30 için küresel çapta geri çağırma süreci başlattığını duyurdu.

Daha önce kamuoyuna yansımayan geri çağırma kararının, yüksek voltajlı batarya paketlerinde bulunan hücrelerde aşırı ısınma ve buna bağlı yangın riski ihtimali nedeniyle alındığı belirtildi.

Toplamda 40 bin 323 adet EX30 model araç geri çağırmadan etkilenecek.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR?

Şirketin açıklamasına göre geri çağırma şu modelleri kapsıyor:

-EX30 Tek Motorlu Uzun Menzil

-EX30 Çift Motorlu Performans

Söz konusu araçlarda yüksek voltajlı batarya modüllerinin değiştirileceği ifade edildi.

EX30 MODELİ VOLVO İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Kompakt elektrikli SUV segmentinde konumlanan EX30, Volvo’nun daha uygun fiyatlı Çinli markalarla rekabet stratejisinde kritik bir model olarak öne çıkıyor.

Volvo’nun çoğunluk hissesi Çin merkezli otomotiv grubu Geely’ye ait bulunuyor. EX30, markanın elektrikli dönüşüm planında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Volvo tarafından yapılan açıklamada, etkilenen tüm araç sahipleriyle iletişime geçilmeye başlandığı bildirildi.

Şirket yetkilileri, “Etkilenen tüm araç sahipleriyle, izlenecek adımlar hakkında bilgi vermek üzere şu anda iletişime geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Araç sahiplerinin resmi bildirimleri takip etmeleri ve yetkili servislerden randevu almaları gerekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA GÜVENLİK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde elektrikli araç bataryalarına ilişkin güvenlik endişeleri küresel çapta yakından takip ediliyor. Uzmanlar, üretici firmaların olası risklere karşı hızlı aksiyon almasının tüketici güveni açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Volvo’nun geri çağırma kararı da bu kapsamda, güvenlik önceliğini öne koyan bir adım olarak değerlendiriliyor.