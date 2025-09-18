Mercedes-Benz, gelecekteki modellerinde fiziksel düğmelere yeniden ağırlık vereceğini açıkladı. Alman otomotiv devi, müşteri verilerinin sürücülerin hâlâ fiziksel kontrollere önem verdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kısa süre önce tanıtılan yeni Mercedes GLC modelinde dev ekranlar dikkat çekerken, direksiyon üzerindeki fiziksel düğmelerin geri dönmesi de gözlerden kaçmadı.

"FİZİKSEL DÜĞMELER DAHA İYİ"

Mercedes’in yazılım şefi Magnus Östberg, Münih Otomobil Fuarı’nda Autocar’a yaptığı açıklamada, “Veriler bize fiziksel düğmelerin daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden geri getirdik” dedi.

Şirket, ilk yazılım tanımlı modeli CLA’dan elde ettiği kullanıcı verileriyle, özellikle bazı yaş gruplarında ve müşteri segmentlerinde fiziksel düğmelerin “çok önemli” olduğunu saptadı. Yeni direksiyon tasarımındaki bu tuşlar, gelecekteki tüm Mercedes modellerinde standart hale gelecek. Ayrıca, pazarın dinamiklerine göre farklı versiyonlar da sunulabilecek.

DOKUNMATİK SİSTEM BİTİYOR MU?

Otomotiv sektöründe, sürücülerden ve güvenlik uzmanlarından gelen talepler doğrultusunda hayati işlevler için fiziksel kontrol düğmelerine dönüş eğilimi güçleniyor.

BMW, yeni iX3 modelini geliştirirken bazı fiziksel tuşları kaldırmanın mümkün olmadığını fark etti ve modelde ses ayar düğmesini korudu.

Volkswagen, araçlarına düğmeleri yeniden entegre etmeye başladı. Hyundai ise güvenlik gerekçesiyle fiziksel tuşlardan hiç vazgeçmedi.