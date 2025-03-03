Otomobil dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Nissan GT-R R35, 18 yıllık unutulmaz kariyerinin ardından yollara veda ediyor. “Godzilla” lakaplı efsanevi Japon spor otomobili, üretiminin resmen durdurulmasıyla birlikte otomotiv tarihindeki yerini alıyor. Nissan, 28 Şubat’ta yaptığı açıklamayla Japonya’daki üretimin sona erdiğini ve siparişlerin kapatıldığını duyurdu.

GT-R R35 İçin Son Perde!

GT-R R35’in vedası aslında uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Kuzey Amerika pazarı için üretim Ekim 2024’te sona ererken, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 2021’de, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta ise 2022’de satıştan kaldırılmıştı. Nissan’ın bu kararı almasında, gittikçe sıkılaşan güvenlik, emisyon ve gürültü düzenlemeleri büyük rol oynadı.

Ancak GT-R R35’in otomobil dünyasında bıraktığı iz silinmeyecek kadar büyük! İlk olarak 2007 Tokyo Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model, 2010, 2016 ve 2023 yıllarında önemli güncellemeler alarak her zaman performans sınırlarını zorlamaya devam etti.

Godzilla’nın Motoru ve Performans Mirası

GT-R R35’in kaputunun altında her zaman 3,8 litrelik V6 biturbo motor yer aldı. İlk versiyonda 473 beygir (353 kW) güç üreten bu motor, yıllar içinde daha da geliştirildi. Son standart versiyon 565 beygire (421 kW), Nismo versiyonu ise tam 600 beygire (447 kW) kadar ulaştı. Performansıyla rakiplerine meydan okuyan GT-R, hız tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Tabii ki, bu güç artışı fiyatlara da yansıdı! Özel üretim GT-R modelleri, üst segment spor otomobillerle yarışacak fiyat etiketlerine ulaştı. Ancak hayranlarının ilgisi hiç azalmadı ve son güne kadar gelen siparişler, modelin ne kadar sevildiğini bir kez daha kanıtladı.

GT-R’ın Geleceği: Elektrikli Bir Efsane Doğabilir mi?

Nissan GT-R R35’in üretimi sona ermiş olsa da, GT-R efsanesi bitmiş değil! Markanın elektrikli araçlara yönelmesi, GT-R hanedanının geleceğinin de elektrikli olabileceğini işaret ediyor. Anc