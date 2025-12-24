Son yıllarda artan üretim maliyetleri, sıkılaşan emisyon kuralları ve değişen tüketici tercihleri, otomotiv markalarını köklü kararlar almaya zorluyor. Bu süreçte en çok etkilenen segment ise giriş seviyesi, uygun fiyatlı otomobiller oldu.

Zor bir dönemden geçen Nissan da bu dönüşümün son örneklerinden biri olarak, ABD pazarında en uygun fiyatlı otomobili konumundaki Versa modelinin üretimini sonlandırma kararı aldı.

NİSSAN VERSA İÇİN YOLUN SONU

Nissan tarafından yapılan açıklamaya göre, Versa modelinin üretimi Aralık 2025 itibarıyla tamamen durdurulacak. Böylece Amerika Birleşik Devletleri’nde başlangıç fiyatı 20 bin doların altında olan yeni sıfır otomobil dönemi resmen sona erecek.

Bu karar, kısa süre önce üretimi durdurulan Mitsubishi Mirage’ın ardından, düşük bütçeli sedan sınıfının pazardan tamamen silinmesi anlamına geliyor.

SEDAN YERİNE SUV MODELLER YÜKSELİŞTE

Motor1.com’da yer alan bilgilere göre Nissan, yeni dönemde stratejisini daha kârlı ve talebi yüksek modellere kaydırmayı planlıyor. Marka, Sentra ve Altima gibi daha üst segment sedanlara ve Kicks gibi kompakt SUV modellerine ağırlık verecek.

Versa’nın üretimden çekilmesiyle birlikte, Nissan’ın ABD’deki “en ucuz modeli” ünvanı 22 bin 910 dolarlık başlangıç fiyatıyla Kicks Play modeline geçti.

ABD'NİN YENİ “EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLİ” BELLİ OLDU

Versa’nın sahneden çekilmesi, yalnızca Nissan’ı değil tüm pazarı etkiledi. Bu gelişmeyle birlikte ABD’de satılan en ucuz sıfır otomobil ünvanı da el değiştirdi.

Yeni listenin başında 22 bin 150 dolarlık başlangıç fiyatıyla 2026 Hyundai Venue yer alırken, sedan segmentinde en uygun seçenek ise 23 bin 385 dolardan başlayan Kia K4 oldu.

UYGUN FİYATLI SIFIR ARAÇLAR ARTIK HAYAL Mİ?

Sektör analizleri, otomobil üreticilerinin düşük kâr marjı nedeniyle giriş seviyesi sedanlardan hızla uzaklaştığını ortaya koyuyor. Markalar, daha yüksek kazanç sağladıkları SUV ve elektrikli araç segmentlerine yönelirken, tüketiciler için “ekonomik sıfır otomobil” kavramı da tarihe karışıyor.

Gelinen noktada ABD pazarında başlangıç fiyatları 22–25 bin dolar bandının altına inmiyor. Bu tablo, düşük bütçeyle sıfır araç sahibi olmak isteyen tüketiciler için seçeneklerin giderek azaldığını gösteriyor.

ABD PAZARINDA GÜNCEL DURUM

Versa (Sedan): Üretimi durduruldu – 20 bin dolar altı

Hyundai Venue (SUV): ABD’nin en ucuz sıfır otomobili – 22.150 dolar

Kia K4 (Sedan): En ucuz sedan – 23.385 dolar

Kicks Play (SUV): Nissan’ın en ucuz modeli – 22.910 dolar