Brüksel’in Vorst bölgesinde bulunan Audi fabrikası, Q8 e-tron modelinin üretiminin durdurulmasının ardından geçen yıl şubat ayında faaliyetlerine son verdi. Fabrikanın kapanmasıyla birlikte yalnızca Audi bünyesinde çalışanlar değil, tedarikçi firmalarda görev yapan yüzlerce kişi de işsiz kaldı.

3 BİN 414 KİŞİ İŞSİZ KALDI

Avrupa Komisyonu tarafından planlanan destek, işsiz kalan 2 bin 580 eski Audi çalışanı ile 834 tedarikçi firma çalışanını kapsıyor. Toplamda 3 binden fazla kişinin yeniden iş bulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bu kaynak, çeşitli istihdam programları için kullanılacak.

Ayrılan 7,5 milyon Euro’luk bütçenin kariyer danışmanlığı hizmetleri, mesleki eğitim programları ve kendi işini kurmak isteyen çalışanlara yönelik desteklerde değerlendirilmesi planlanıyor.

ÖZEL BİRİM OLUŞTURULDU

Fabrikanın kapanmasının hemen ardından özel bir istihdam birimi oluşturuldu. Bu çalışmalar kapsamında, Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık bin eski Audi çalışanının yeni bir işe yerleştirildiği belirtildi.

Avrupa Birliği desteği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayının ardından resmiyet kazanacak. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, sağlanacak fonun geçmişte yapılan harcamaları da geriye dönük olarak kapsayabileceği ifade edildi.