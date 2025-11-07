Japon otomotiv devi Nissan Motor, 2025 mali yılının nisan-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 221,9 milyar yen (yaklaşık 1,44 milyar dolar) net zarar ettiğini bildirdi. Zararın, özellikle ABD’nin Japonya’ya uyguladığı gümrük tarifelerinin otomotiv sektörüne olumsuz etkilerinden kaynaklandığı belirtildi.

SATIŞLAR ÜZDE 7 AZALDI

Nissan’ın Japonya ve Çin pazarlarında düşük performans göstermesiyle birlikte, şirketin küresel araç satışları yüzde 7,3 azalarak 1,48 milyon adede geriledi. Bu düşüş, markanın üretim ve satış stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

GENEL MERKEZ SATILIYOR

Yeniden yapılanma sürecine giren Nissan, Yokohama’daki genel merkez binasını 97 milyar yen (632 milyon dolar) karşılığında satma kararı aldı. Şirket, satıştan elde edeceği geliri Ar-Ge, dijital dönüşüm ve tesis yenileme yatırımlarına yönlendirecek.

Açıklamada bu hamle, “Zorlu dönemlerde dönüşüm için temel olmayan varlıklardan değer yaratmayı amaçlayan disiplinli bir sermaye stratejisi” olarak tanımlandı. Nissan, satış sonrası genel merkezini ve çevresindeki yerleşkeleri 20 yıllığına kiralayarak aynı lokasyonda faaliyet göstermeye devam edecek.

KÜRESEL ÇAPTA KÜÇÜLME PLANI

Nissan, geçtiğimiz aylarda Japonya’daki Oppama fabrikasını 2027 mali yılı sonunda, Meksika’daki Cuernavaca tesisini ise Mart 2026’da kapatacağını duyurmuştu. Şirket, küresel üretim ağını daraltarak tesis sayısını 17’den 10’a, üretim kapasitesini ise 3,5 milyondan 2,5 milyona düşürmeyi planlıyor.