Otomotiv dünyasında dikkat çeken bir güvenlik gelişmesi yaşandı. Japon otomotiv devi Honda, üretim kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle Civic modelleri için geniş çaplı geri çağırma süreci başlattı. Avrupa Komisyonu kayıtlarına giren bildirimde, bazı araçlarda tekerlek bağlantı sistemine ilişkin ciddi bir risk tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, sorunun sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebileceğine ve kazalara yol açabileceğine dikkat çekti.

SORUNUN KAYNAĞI NE, HANGİ RİSKLERİ TAŞIYOR?

Yapılan teknik incelemelerde, bazı araçlarda tekerlek somunlarının gerekli tork değerinde sıkılmadığı belirlendi. Özellikle alaşımlı çelikten üretilmiş ancak preslenmiş göbek yapısına sahip olmayan tekerleklerde bu riskin ortaya çıktığı ifade edildi.

Uzmanlara göre bu durum şu tehlikeleri doğurabilir:

-Araç hareket halindeyken somunların gevşemesi

-Tekerleğin araçtan ayrılması

-Yüksek hızda kontrol kaybı

-Trafik kazası ve yaralanma riski

Açıklamada ayrıca söz konusu durumun Avrupa Birliği’nin motorlu araç güvenliği ve piyasa gözetimi düzenlemelerine uygun olmadığı vurgulandı.

GERİ ÇAĞIRMA HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Geri çağırma süreci Avrupa genelinde uygulanıyor. Riskten etkilendiği açıklanan ülkeler şunlar:

Almanya

Fransa

Portekiz

İsveç

Slovakya

İngiltere

İngiltere’de 2017-2021 yılları arasında üretilen 46 bin 152 Civic modelinin bu kapsamda olduğu tahmin ediliyor. Diğer ülkelerle birlikte toplam etkilenen araç sayısının yüz binleri bulabileceği belirtiliyor.

KONTROLLER ÜCRETSİZ YAPILACAK

Honda, araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçileceğini ve yetkili servislerde gerekli kontrollerin ücretsiz gerçekleştirileceğini duyurdu. İnceleme sonucunda sorun tespit edilmesi halinde teknik düzeltmeler yine ücretsiz olarak yapılacak.

Şirket ayrıca mevcut durumda araçların kullanılmaya devam edilebileceğini, ancak sürücülerin resmi bildirimleri dikkate almasının önem taşıdığını açıkladı.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Honda, araç sahiplerinin resmi internet sitesi üzerinden şasi numarası (VIN) ile geri çağırma kapsamında olup olmadıklarını kontrol edebileceklerini bildirdi.

Uzmanlar, geri çağırma duyurularının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgularken, özellikle tekerlek ve bağlantı sistemleriyle ilgili teknik uyarıların hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Yaşanan bu gelişme, otomotiv sektöründe üretim güvenliği ve kalite kontrol süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.