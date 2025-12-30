Alman otomotiv endüstrisi açısından önemli tedarikçiler arasında yer alan şirketin; radyatör ızgaraları, ayna kapakları ve direksiyon muhafazaları gibi birçok plastik parçanın üretimini gerçekleştirdiği aktarıldı. İflas sürecinin, firmanın Almanya genelindeki tesislerinde görev yapan personel üzerinde etkili olacağı ifade edildi.

MAAŞLAR KISA VADEDE GÜVENCE ALTINA ALINDI

Yetkililer, iflas süreci kapsamında çalışanların maaşlarının kısa vadede güvence altına alındığını açıkladı. Bu uygulamanın, şirket faaliyetlerinin tamamen durmasının önüne geçmek ve yeniden yapılanma seçeneklerini değerlendirmek amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Şirket yönetiminin, başta otomotiv üreticileri olmak üzere tedarik zincirindeki paydaşlarla görüşmeler yaptığı ve Diepersdorf’un faaliyetlerini sürdürebilmesi için çözüm arayışlarının devam ettiği kaydedildi.