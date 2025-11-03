Elektrikli araçların yükselişi ve Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları, birçok geleneksel otomobil markası gibi Nissan’ı da zor durumda bıraktı. Bir dönem güvenilirliğiyle öne çıkan Japon markaları, yeni dönemde pazar payını hızla kaybetmeye başladı. Bu süreçte Nissan, binlerce çalışanını işten çıkardı ve birçok üretim tesisini kapattı.

MERCEDES ORTAKLI FABRİKA KAPANIYOR

Nissan, Mercedes ile ortak girişim olarak 2017 yılında kurduğu COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Şirketin açıklamasına göre, Infiniti QX50 ve QX55 modellerinin üretimi bu yılın Kasım ayında sona erecek.

Fabrika, kapanış tarihine kadar sadece Mercedes GLB modelinin üretimine devam edecek. 2026’nın ortasında ise tüm faaliyetler tamamen durdurulacak.

SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Nissan’ın aldığı bu karar, satışlardaki büyük düşüşün ardından geldi. Şirketin verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında ABD’de Infiniti QX50 satışları yüzde 36,6 azalarak 4.994 adete, QX55 satışları ise 1.931 adete geriledi. Bu gerileme, markanın lüks segmentteki gücünü önemli ölçüde zayıflattı.

YENİDEN YAPILANMA PLANI DEVREDE

Nissan yetkilisi Brian Brockman, kararın şirketin “Re:Nissan” adıyla duyurduğu küresel toparlanma planının bir parçası olduğunu açıkladı. Plan doğrultusunda şirket, küresel üretim kapasitesini 3,5 milyon araçtan 2,5 milyona düşürmeyi ve fabrika kullanım oranlarını yüzde 100’e yaklaştırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, dünya genelinde yedi üretim tesisine kadar kapatma süreci planlanıyor. Şirket, küçülme stratejisiyle maliyetleri azaltmayı ve kaynaklarını elektrikli araç teknolojilerine yönlendirmeyi amaçlıyor.