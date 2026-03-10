Almanya’daki otomotiv sektöründe yaşanan kriz sürerken, ülkenin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen Grubu, yaklaşık 50 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı.

CEO'DAN HİSSEDARLARA MEKUP

Alman basınında yer alan haberlere göre, Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, şirket hissedarlarına gönderdiği mektupta, "2030 yılına kadar Almanya'daki tüm Volkswagen Grubu genelinde yaklaşık 50 bin işten çıkarma yapılacak" ifadelerini kullandı.

10 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen, 2025 yılında net karının yüzde 44 azalarak 12.4 milyar eurodan 6.9 milyar euroya gerilemesi nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldı. Şirket, 2016’daki dizel skandalından bu yana kaydedilen en düşük net kârını elde etti.

Düşük kârın sebepleri arasında Porsche’deki yüksek giderler, ABD ile yaşanan gümrük vergisi sorunları, jeopolitik riskler ve şirketin yeniden yapılanma sürecindeki maliyetler öne çıkıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR ARTIYOR

Volkswagen, 2024 sonunda sendikalarla varılan anlaşma gereği 2030’a kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma kararı almıştı. Şirket, Çinli rakiplerle rekabet edebilmek ve Avrupa’daki düşen talep ile elektrikli araçların beklenenden yavaş benimsenmesi karşısında bu adımı atacaklarını açıklamıştı.

Bugün duyurulan karar ise işten çıkarmaların kapsamının artacağını gösteriyor. Şirket sözcüleri, işten çıkarılacak 50 bin çalışan arasında 2024’te anlaşmaya varılan 35 bin kişinin de bulunduğunu belirtti.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını çatısı altında bulunduran Volkswagen Grubu, dünya genelinde 662 bin kişiyi istihdam ediyor. Almanya’daki çalışan sayısı ise 293 bin olarak kaydediliyor.