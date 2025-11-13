Ford CEO’su Jim Farley, Çinli elektrikli araç üreticilerinin ulaştığı mühendislik seviyesinin Ford’da adeta bir “deprem etkisi” yarattığını açıkladı. Farley, Tesla ve Çinli markaların modellerini parçalarına ayırarak yapılan teknik analizlerde “şoke edici” seviyede verimlilik ve tasarım farklarıyla karşılaştıklarını söyledi.

ABD merkezli Ford’un patronu, katıldığı bir podcast’te yaşadıkları bu şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: “İlk Tesla Model 3’ü, ardından Çinli markaları sökmeye başladığımızda… Gördüklerimiz gerçekten duygulandırdı. Şok ediciydi.”

"1,6 KİLOMETRE DAHA FAZLA KABLO KULLANMIŞIZ"

Farley, bu analizlerin Ford’da köklü bir dönüşüm sürecini başlattığını belirterek, Çin’in sahip olduğu mühendislik kalitesinin “beklentilerin çok ötesinde” olduğunu vurguladı.

CEO’nun dikkat çektiği en çarpıcı örneklerden biri ise kablolama farkı oldu. Farley, Ford’un Mustang Mach-E modelinin Tesla Model 3’e kıyasla yaklaşık 1,6 kilometre daha fazla kabloya sahip olduğunu, bunun da verimlilik açısından büyük bir dezavantaj yarattığını söyledi.

Şirketin elektrikli araç birimi 2024’te 5 milyar doları aşan zarar açıklamıştı. Mevcut tabloya bakıldığında bu yıl da benzer bir kayıp bekleniyor.

YENİ DÜZENİ KABUL ETTİLER

Uluslararası Akıllı Araç Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Zhang Xiang da Farley’nin açıklamalarının tesadüf olmadığını belirterek Çin endüstrisinin artık “küresel kıstas” haline geldiğini söyledi.

Zhang’a göre Çin, güçlü tedarik zincirleri ve ölçek ekonomisiyle yalnızca daha ucuz değil, aynı zamanda daha kaliteli elektrikli araçlar üreterek pazarda belirleyici bir güç haline geldi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verileri de bunu doğruluyor:

- Ekim ayında Çin’de satılan yeni enerji araçları, ülke genelindeki toplam satışların tarihinde ilk kez yüzde 40’ını aştı.

- Aynı dönemde NEV ihracatı %20,4 artarak 256 bin adede ulaştı.

- Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %50’ye yakın büyüme anlamına geliyor.

Zhang, bu büyümenin yalnızca Çin iç pazarıyla sınırlı kalmadığını belirterek, “Elektrifikasyon sürecini küresel ölçekte hızlandırıyoruz, gelişmekte olan ülkelerde tedarik zincirleri ve istihdam yaratıyoruz.” dedi.

ARAÇLARIN YARISI ÇİNLİ OLACAK

Farley’nin açıklamaları, Çinli üreticilerin artık yalnızca düşük maliyetli üretimde değil; tasarım, verimlilik ve mühendislikte de üstünlük kurduğunu ortaya koyuyor. Otomotiv analistleri, mevcut hızla devam edilmesi halinde 2030’larda küresel elektrikli araç pazarının yüzde 50’den fazlasının Çin merkezli markaların kontrolüne geçebileceğini öngörüyor.