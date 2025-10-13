Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara getirilen yeni yüzde 25’lik ek gümrük vergisi, bu kararda belirleyici rol oynadı. Meksika’da üretilen otomobiller bu kapsamda değerlendirildiği için, Ceed modeli artık Türkiye’de satılmayacak.

KİA TÜRKİYE’DE YENİ MODELLERE HAZIRLANIYOR

Ceed’in satıştan kaldırılması sonrası Kia, Türkiye pazarına farklı modellerle devam etmeyi planlıyor. Şirket, daha önce Türkiye’de satışa sunulmayan Seltos modelini getirmek için hazırlıklara başladı.

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, markanın önümüzdeki dönemde hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli yeni araçlarla ürün gamını genişleteceğini belirtti.

2026’DA YENİ MODEL ATAĞI BAŞLIYOR

Kia, Türkiye’de yeni model atağına önümüzdeki hafta makyajlı Sportage ile başlayacak. Ardından 2026 yılı boyunca farklı segmentlerde yeni araçlar piyasaya çıkacak. Planlanan takvim şöyle açıklandı:

Makyajlı Stonic: 2026’nın ilk çeyreğinde

EV2 (elektrikli): 2026’nın ilk çeyreğinde

EV4 (elektrikli): 2026’nın ikinci çeyreğinde

EV5 (elektrikli SUV): 2026 yılı içinde

PV5 (elektrikli ticari araç): 2026 yılı içinde

Kia, satışlarının yaklaşık yüzde 40’ını elektrikli modellerin oluşturduğunu belirterek, Türkiye’de de elektrikli araç yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Ceed’in vedasının ardından markanın yeni modelleriyle ürün gamını tamamen yenilemesi bekleniyor.