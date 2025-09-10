Jaguar Land Rover, 2 Eylül’de meydana gelen siber saldırının ardından yaptığı açıklamada, olay sırasında belirsiz miktarda verinin çalındığını duyurdu. Şirket, üretim hatlarının geçici olarak kapatıldığını ve saldırının tedarik zinciri ile araç onarımlarını da etkilediğini bildirdi.

"BAZI VERİLER ÇALINDI"

Jaguar ve Range Rover markalarının üreticisi olan şirket, çarşamba günü yaptığı açıklamada, olayda “bazı verilerin” sızdırıldığını teyit etti. Ancak söz konusu verilerin şirket, çalışanlar veya müşterilere ait olup olmadığına dair net bilgi paylaşılmadı.

YASAL BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

İngiltere yasalarına göre, ülkede faaliyet gösteren şirketlerin veri ihlallerini tespit ettikten sonraki üç gün içinde Bilgi Komiserliği Ofisi’ne (ICO) bildirmesi gerekiyor. Jaguar Land Rover’ın bu süreçte atacağı adımlar merakla takip ediliyor.

ÜRETİM VE SATIŞLARDA AKSAMA

Şirket, 2 Eylül’de yaptığı ilk açıklamada saldırı nedeniyle sistemlerini kapatmak zorunda kaldığını, bunun da üretim hatlarında ve satış operasyonlarında “ciddi aksaklıklara” yol açtığını belirtmişti. Siber saldırı, aynı zamanda araç üretiminde kullanılan tedarik zincirlerini ve onarım süreçlerini de olumsuz etkiliyor.

EKONOMİK ENDİŞELER ARTIYOR

İngiltere’nin en büyük işverenlerinden biri olan Jaguar Land Rover, 33 binden fazla çalışan istihdam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, hükümet yetkilileri saldırının ekonomik etkilerinden endişe duyuyor. Şirketin toparlanma sürecinin ise günler değil, haftalar alacağı ifade ediliyor.